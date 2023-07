Coronavirus in Deutschland

1 Mehr Tests – mehr registrierte Infektionen? Foto: dpa/Christoph Schmidt

Vergangene Woche wurden 670 000 Proben getestet, eine von hundert ist positiv. Wie hängt das mit den Fallzahlen zusammen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - In der vergangenen Woche wurden so viele Proben wie noch nie auf das Coronavirus untersucht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet deutschlandweit 672 171 Tests, das sind 100 000 mehr als in der Vorwoche. Und das, obwohl wegen technischer Probleme weniger Labore als sonst üblich Daten ans RKI übermittelt haben.