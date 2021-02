Coronavirus in Deutschland

1 Jens Spahn warnt vor der Ausbreitung der britischen Virusmutation. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Der Anteil der britischen Virus-Variante an den Corona-Infektionen in Deutschland ist rasant angestiegen. Er liegt inzwischen bei über 20 Prozent. Vor zwei Wochen war er noch bei knapp sechs Prozent gelegen.

Berlin - Die in Großbritannien entdeckte, wohl deutlich ansteckendere Variante des Coronavirus breitet sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Deutschland schnell aus.

Nach neuen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg der Anteil dieser Mutation an den untersuchten positiven Proben binnen zwei Wochen von knapp 6 Prozent auf mehr als 22 Prozent, wie Spahn am Mittwoch in Berlin sagte.