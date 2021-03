Liveticker zu den Corona-Beschlüssen Kretschmann: „Ich bin kein Pandemie-Diktator“

Bund und Länder haben beschlossen, das Land über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie zu schicken. Was bedeutet das für Baden-Württemberg? Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich zu den Beschlüssen in einer Pressekonferenz geäußert, die wir im Liveticker begleitet haben.