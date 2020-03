1 Wir analysieren, wie hoch der Anteil der Corona-Infizierten in den Bundesländern ist. Foto: dpa/Uwe Anspach

Das Coronavirus verbreitet sich nicht überall in Deutschland gleich schnell. In Baden-Württemberg ist die Infektionsrate verglichen mit anderen Bundesländern deutlich höher, wie unsere Datenauswertung zeigt.

Stuttgart - Die Corona-Fallzahlen steigen derzeit stark an. Allerdings ist der Anteil der offiziell erfassten infizierten Personen an der Bevölkerung nicht überall gleich – auch nicht innerhalb Deutschlands. Zwar werden aktuell fast stündlich neue Zahlen aus den Bundesländern oder Regionen gemeldet. Betrachtet man aber die täglichen Situationsberichte des Robert-Koch-Instituts, so lassen sich die Infektionsraten gut nachvollziehen – auch über die letzten knapp zwei Wochen.

Ohnehin sollten für einen Vergleich nicht die absoluten, sondern die relativen Werte betrachtet werden. Aus den Zahlen, die das Robert-Koch-Institut zusammenträgt, lässt sich errechnen, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die sich in einem Bundesland mit dem Coronavirus infiziert haben. Zwar erreichen die Zahlen das Institut erst mit einer gewissen Verzögerung. Nimmt man an, dass diese Verzögerung für alle Bundesländer in etwa gleich ist, so wird ein Vergleich möglich – und zeigt, dass die Infektionsrate in Baden-Württemberg besonders hoch ist:

Im Südwesten kommen mit Stand Mittwoch etwa 15 bestätigte Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner – eine Woche davor waren es nur 2,5. Das zeigt die enorme Dynamik der Entwicklung, auf die auch das Robert-Koch-Institut hinweist.

Hier geht es zu den Fallzahlen in den baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen

In Deutschland sind aktuell 10 von 100.000 Bürgern mit dem Coronavirus infiziert – in Baden-Württemberg liegen die Zahlen anderthalb mal so hoch. Zu den Gründen kann aktuell nur spekuliert werden. Allerdings liegen die Zahlen in Baden-Württemberg schon für den gesamten März über jenen für die gesamte Bundesrepublik. Es sei jedenfalls „nicht ungewöhnlich, dass bei solchen Geschehen nicht jede Region zur gleichen Zeit gleich stark betroffen ist“, erklärte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts auf Anfrage.

Betrachtet man die Infektionsraten im Land, so ist unter anderem Stuttgart mit mehr als 30 Infizierten je 100.000 Einwohner besonders stark betroffen. Hier geht es zu den detaillierten, täglich aktualisierten Werten.