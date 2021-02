Coronavirus in Deutschland

Ab dem 1. März sollen Friseure in Deutschland wieder öffnen dürfen. Darauf sollen sich Bund und Länder am Mittwoch in den noch laufenden Beratungen verständigt haben.

Berlin - Friseurgeschäfte sollen in Deutschland ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Darauf verständigten sich Bund und Länder am Mittwoch in den noch laufenden Beratungen über die grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Vertreter der Teilnehmer erfuhr.