Tödlicher Unfall bei Ditzingen Auto prallt gegen Bäume – Frau erliegt in Klinik ihren Verletzungen

Eine 73-Jährige ist am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 1653 in Richtung Ditzingen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und mit dem Auto gegen mehrere Bäume kracht. Dabei wird die Frau so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus stirbt.