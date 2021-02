Nächtliche Corona-Ausgangssperre Diese Regeln gelten ab Donnerstag in den Landkreisen

Baden-Württemberg will von Donnerstag an nächtliche Ausgangsbeschränkungen nur noch in Kreisen verhängen, die bei der Wocheninzidenz einen Wert von 50 überschreiten. Wie Bürger sich informieren können, was bei ihnen vor Ort gilt.