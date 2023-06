1 Privat darf man sich nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen – aber helfen die Beschränkungen überhaupt? Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Trotz Ausgangsbeschränkungen, strenger Regeln für private Kontakte und geschlossener Schulen ist die Zahl der Neuinfektionen in der Region Stuttgart und in Baden-Württemberg in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Wie kann das sein? Und warum gibt es dennoch Grund zur Hoffnung?









Region Stuttgart - Die Inzidenz in der Region Stuttgart und in Baden-Württemberg ist hoch – und vor allem: Sie ist höher als in vielen anderen Regionen in Deutschland. Woran liegt das? Gibt es Hotspots? Welche Versäumnisse gibt es? Wer ist besonders betroffen? Hat die vorübergehende Schulöffnung die Zahl der Corona-Erkrankten nach oben getrieben? Und wann ist Entspannung in Sicht? Eine Spurensuche.