1 Markus Söder spricht bei einer Sondersitzung in München. Foto: dpa/Matthias Balk

Der Freistaat Bayern ruft ab dem 9. Dezember erneut den Katastrophenfall aus. Unter anderem wird der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel verboten.

München - Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen ruft Bayern ab Mittwoch erneut den Katastrophenfall aus. Das beschloss das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Sondersitzung am Sonntag in München. Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen.

Wie in Baden-Württemberg ist nun zudem in Bayern eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beschlossen worden. Die Wohnung dürfe dann nach 21 Uhr nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, sagte Söder.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verbietet Bayern außerdem ab Mittwoch den Konsum von Alkohol unter freiem Himmel.

Keine Lockerungen an Silvester

Die geplanten Lockerungen für die Feiertage sollten nur für Weihnachten gelten, aber nicht für Silvester. Damit wird zur Jahreswende die bisherige Regelung gelten, dass sich nur fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, betonte Söder.

Er begründete die Maßnahmen damit, dass die Zahlen nicht wie erwartet sinken, sondern wieder leicht stiegen. Er will seine Maßnahmen am Dienstag im Landtag zur Abstimmung stellen, damit sie am Mittwoch in Kraft treten können. Es sei jetzt die „letzte Zeitachse“, um vor Weihnachten noch etwas zu erreichen. „Wir brauchen kein endloses Stop and Go“, sagte Söder.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) äußerte die Hoffnung, dass es im Januar wieder Lockerungen geben könne. Es sei immerhin gelungen, den Anstieg bei den Infektionszahlen einzudämmen, sagte er.