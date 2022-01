Unfall in Sachsenheim Müllfahrzeug kippt um – 25-Tonner wird am Donnerstag geborgen

Ein annähernd neuwertiges, 25 Tonnen schweres Müllfahrzeug gerät am Mittwoch in Sachsenheim von der Straße und kippt um. Der Fahrer wird leicht verletzt, ein Kollege rettet sich durch einen Sprung. Die schwierige Bergung soll am Donnerstag stattfinden.