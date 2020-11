Stuttgarter Aktfotografin Tina Trumpp Corona stoppt die Kunst des Verführens nicht

„Verführungen“ sind selbst in der Pandemie erlaubt. So nennt Tina Trumpp ihre Fotoserie, die nun in der Leica-Galerie in Stuttgart zu sehen ist. Wir sprachen mit der Stuttgarterin über Aktfotografie und über Kunst in der Coronakrise.