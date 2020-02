1 Eine Krankenschwester auf einer Infektionsstation trägt Schutzkleidung und hält zwei Abstrichröhrchen: Im Landkreis Rottweil wurde ein Coronavirus-Fall gemeldet. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Thissen

In Baden-Württemberg gibt es einen weitere Coronavirus-Fall. Der Infizierte kommt aus dem Landkreis Rottweil und hat keine Verbindungen zu den Fällen in Tübingen und Göppingen.

Rottweil - In Baden-Württemberg hat sich ein weiterer Mann mit dem Coronavirus infiziert. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Rottweil sei aus dem Risikogebiet in Italien eingereist und habe keine Verbindungen zu den bislang gemeldeten drei Patienten im Südwesten, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.

Lesen Sie hier: Wie die Göppinger dem Virus trotzen