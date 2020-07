So geht es im September in den Schulen weiter

1 Kultusministerin Susanne Eisenmann hat über ihre Pläne fürs neue Schuljahr informiert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann hat ihre Pläne für das neue Schuljahr vorgelegt, das im September beginnt. Auch alle weiterführenden Schulen sollen zum Regelbetrieb zurückkehren.

Stuttgart - So viel Präsenzunterricht wie möglich: Kultusministerin Susanne Eisenmann hat am Mittwoch ihre Pläne für den Start ins neue Schuljahr im September vorgelegt. Die 4500 Schulen im Land seien schon am Dienstag darüber informiert worden. „Wir gehen den Schritt der Öffnung aller Schulen aus Überzeugung. Schule ist mehr als Wissensvermittlung“, sagte Eisenmann.

„Unser Konzept verfolgt das Ziel, für alle Schülerinnen und Schüler unter den gegebenen Bedingungen so viel Präsenzunterricht wie möglich zu realisieren und gleichzeitig die Belastungen für Lehrkräfte und Schulleitungen zu begrenzen“, sagt die Kultusministerin in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Mit dem neuen Schuljahr sollen nach den Grundschulen auch alle weiterführenden Schularten in den Regelbetrieb gehen – immer abhängig davon, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.

„Gruppen in fester Zusammensetzung“

Das Abstandsgebot zwischen den Schülern werde dann fallen, sagte Eisenmann weiter. „An die Stelle des Abstandsgebots treten Gruppen in fester Zusammensetzung. Das heißt, es müssen möglichst feste und konstante Gruppen gebildet werden. Wo immer möglich, sollte sich der Unterricht auf die reguläre Klasse oder die Lerngruppe beschränken“, so die Ministerin. So könnten bei Ansteckungen die Infektionsketten nachvollzogen und unterbrochen werden.

Eisenmann dämpfte aber auch zu große Erwartungen: „Das neue Schuljahr wird keineswegs ein ganz normales Schuljahr, so wie wir das noch vor der Corona-Krise kannten. Aus diesem Grund habe ich entschieden, dass wir auch die zentralen Abschlussprüfungen 2021 zeitlich nach hinten verlegen, um für alle Eventualitäten von vornherein einen Puffer und zusätzliche Zeit für Unterricht und Prüfungsvorbereitung zu haben“, erläutert die Ministerin. Je nach Schulart werden die Prüfungen um drei bis vier Wochen verschoben.