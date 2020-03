1 Der Mann verstarb im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Die Zahl der durch das Coronavirus verstorbenen Menschen in Baden-Württemberg steigt. Im Hohenlohekreis ist ein Mann das siebte Opfer der Pandemie.

Stuttgart - In Baden-Württemberg sind mittlerweile sieben Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch in Stuttgart den Tod eines über 80 Jahre alten Mannes aus dem Hohenlohekreis mit. Er habe wegen seiner Vorerkrankungen zu den Hochrisikopatienten gezählt. Der Mann sei am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet worden und am Montag im Krankenhaus gestorben. Die Nachricht über diesen Todesfall habe das Ministerium erst am Mittwoch bekommen, sagte ein Sprecher.