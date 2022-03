1 Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stieg am Freitag den dritten Tag in Folge (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Coronazahlen in Baden-Württemberg gehen wieder nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag den dritten Tag in Folge. Ein Überblick.















Stuttgart - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat wieder zugenommen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) den dritten Tag in Folge, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. So nahm die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche am Freitag um 30,8 auf 1398,5 zu.

Die Behörde verzeichnete 30 222 Infektionen mehr als am Tag zuvor und 36 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle seit Pandemiebeginn auf 2 227 742, die Zahl der Todesfälle beträgt nun 14 409.

Die Lage auf den Intensivstationen

Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Freitag mit 241 Covid-Patientinnen und -Patienten sieben weniger behandelt als noch am Tag zuvor. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht zu. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,2 auf 7,3. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik kommen.

Der Umfang der tatsächlichen Infektionsfälle dürfte weiter deutlich größer sein. Die Gesundheitsämter verfolgen nicht mehr alle Infektionen und es besteht zudem ein erheblicher Meldeverzug. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus.