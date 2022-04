1 Die Corona-Inzidenz ist in Baden-Württemberg wieder gestiegen. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Nachdem über die Osterfeiertage noch ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde, ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist am Freitag wieder gestiegen. Ein Überblick.















Link kopiert

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist am Freitag wieder gestiegen, nachdem über die Osterfeiertage noch ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart meldete 746,2 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - ein Plus von 76,7 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16.00 Uhr). Vor einer Woche lag der Wert bei 976,2.

Die tatsächlichen Ansteckungszahlen im Südwesten dürften allerdings deutlich höher liegen als die veröffentlichten Werte. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Fälle wegen deutlich weniger Tests und Corona-Meldungen am Osterwochenende nicht komplett erfasst wurden.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 15 930 neue Infektionen - ein Anstieg auf 3 408 832 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg gegenüber dem Vortag um 21 auf 15 644.