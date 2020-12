Unfall auf A81 Richtung Stuttgart Falschfahrer stirbt bei Frontalkollision

Auf der A81 ist am Montagabend ein 61-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war er an der Anschlussstelle in Engen falsch aufgefahren und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.