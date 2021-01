1 Am Donnerstag soll entschieden werden, ob Grundschulen und Kitas am 18. Januar wieder geöffnet werden können (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Können Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg am 18. Januar wieder öffnen? Das ist laut Winfried Kretschmann noch nicht absehbar. Der baden-württembergische Ministerpräsident sagt aber, wann die Entscheidung fallen soll.

Stuttgart - Die grün-schwarze Landesregierung will erst am kommenden Donnerstag darüber entscheiden, ob Grundschulen und Kitas am 18. Januar wieder geöffnet werden können. Im Interesse der Kinder würde man gern zu dem Datum wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag im Landtag in Stuttgart. „Doch garantieren können wir es heute noch nicht.“

Dazu brauche man „belastbarere Zahlen über die Infektionslage“, die noch nicht vorlägen. „Deshalb werden wir diese Entscheidung erst am kommenden Donnerstag treffen.“ Der verlängerte Corona-Lockdown bedeutet für die meisten Schüler, dass es im Januar statt Präsenz- nur Fernunterricht geben wird. Nur für jüngere Kinder könnte es Ausnahmen geben.