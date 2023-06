1 Die Maskenpflicht im Unterricht gilt für die älteren Schüler weiter. Foto: dpa/Felix Kästle

Stuttgart - Die Schulen in Baden-Württemberg öffnen an diesem Montag flächendeckend wieder, während der Rest der Landes einen vierwöchigen Teillockdown beginnt. Der Beifall der Eltern im Südwesten für die Offenhaltung der Schulen ist den Regierenden ziemlich sicher. Das belegt der jüngste Umfrage zur Bildungspolitik vom Institut für Demoskopie in Allensbach für Baden-Württemberg, die veröffentlicht wurde, als die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten die harten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen: 92 Prozent der befragten Eltern im Land ist zuverlässige Betreuung in Schulen und Kindertagesstätten auch in der Krise wichtig oder sehr wichtig.