Coronavirus in Baden-Württemberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Baden-Württemberg weiter. (Symbolbild)

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen betrug in Baden-Württemberg 1014,2 und lag damit nur noch knapp über der Marke von 1000. Am Dienstag wurden 37 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet.















Das Landesgesundheitsamt hat am Dienstag 37 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15 455, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen betrug 1014,2 und lag damit nur noch knapp über der Marke von 1000. Das sind 23 295 Infizierte mehr als am Vortag. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche noch bei 1277,8 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürfte wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 202 Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind vier weniger als am Montag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,1 auf den Wert von 5,6. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik kamen.