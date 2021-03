Peinliche E-Mail vor der Landtagswahl FDP-Kandidat Thilo Scholpp beleidigt Fridays for Future

Auf eine Anfrage der Klimabewegung in Stuttgart reagiert Thilo Scholpp, Landtagswahl-Kandidat der FDP, mit einem despektierlichen Ausdruck. Doch statt an einen Kollegen ging die Mail aus Versehen zurück an den Absender. Was genau ist da passiert?