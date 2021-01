Um 12 Uhr beginnt die Regierungspressekonferenz mit Winfried Kretschmann, Manfred Lucha und Peter Hauk. Es geht um die Waldstrategie bis 2050, allerdings ist auch zu erwarten, dass einige Worte zum Coronavirus verloren werden. Dazu tickern wir live.

Am Dienstag sprechen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) und Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ab 12 Uhr vor Journalisten. Auf der Agenda steht die Waldstrategie in Baden-Württemberg bis 2050. In der offenen Fragerunde zu Beginn sind aber auch Fragen zur aktuellen Lage des Landes in der Corona-Pandemie zu erwarten. Wir tickern tickern mit diesem Schwerpunkt live.