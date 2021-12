1 Das Stadion des VfB Stuttgart wird wieder nahezu leer sein. Foto: imago images/Eibner

Großveranstaltungen werden angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Baden-Württemberg untersagt. Für den Restaurantbesuch gilt künftig die Regel 2G plus.















Stuttgart - Großveranstaltungen werden angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Baden-Württemberg untersagt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Die Regeln sollen am Samstag in Kraft treten.

Demnach werde für sämtliche Veranstaltungen wie Fußballspiele oder Kulturveranstaltungen künftig eine „harte Obergrenze“ von 750 Personen gelten.

Auch Geimpfte und Genesene müssen derweil in Baden-Württemberg künftig für den Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Gastronomie gelte künftig die Regel 2G plus.

