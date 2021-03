1 Winfried Kretschmann geht davon aus, dass Ende des Sommers mehr Normalität herrscht – unter bestimmten Bedingungen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Winfried Kretschmann rechnet Ende des Sommers mit einer Rückkehr in die Normalität. Eine Einschränkung macht der Ministerpräsident dabei aber.

Stuttgart - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rechnet unter gewissen Bedingungen mit einer Rückkehr in die Normalität zum Ende des Sommers. Vorausgesetzt es entstünden keine weiteren Mutanten in der Corona-Pandemie, sagte der Regierungschef am Donnerstagabend in einer Runde der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im SWR.

„Davor bewahre uns Gott“, sagte er. Aber wenn das nicht geschehe, habe man gute Aussichten. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte, sie hoffe, dass die Corona-Krise im späten Sommer vorbei sei. Dann gehe es darum, welche Erkenntnisse man daraus ziehe.