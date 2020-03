Coronavirus in Baden-Württemberg

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann droht schärfere Maßnahmen wie eine Ausgangssperre an. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Droht Baden-Württemberg eine Ausgangssperre? Ministerpräsident Winfried Kretschmann will diese scharfe Maßnahme verhindern. Wenn sich die Bürger aber nicht an bisherige Regelungen halten, sehe er keine andere Möglichkeit.

Stuttgart - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eindringlich an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des grassierenden Coronavirus zu halten - und schärfere Maßnahmen bei Zuwiderhandlung in Aussicht gestellt.

„An die Vorgaben muss sich jeder halten“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Landtags. Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteile, wisse man nicht. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen. „Es kann nicht sein, dass jetzt junge Leute zu Corona-Partys rennen“, sagte Kretschmann. „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“

