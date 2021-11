Stuttgarter Rathaus Impfstation nach einem Tag schon wieder zu

Am Mittwoch hat die Stadt mit viel Öffentlichkeitsarbeit und Besuch des Ersten Bürgermeisters eine Impfstation in der Rathauspassage eröffnet. Am Tag danach stehen zahlreiche Impfwillige vor der Tür – doch die ist zu. Es fehlt an Personal. Doch es besteht Hoffnung.