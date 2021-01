Coronavirus in Baden-Württemberg Livestream zum Nachschauen zu Schul- und Kitaöffnungen nach Mutation

Die Pläne der Landesregierung, Schulen wieder stufenweise zu öffnen, wurden durch das Auftreten einer Virusmutation in einer Kita in Freiburg durcheinandergewirbelt. Winfried Kretschmann will ab 17 Uhr im Livestream erklären, wie es jetzt weitergeht.