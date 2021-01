1 Die Maßnahmen zeigen im Südwesten Wirkung. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Die Coronazahlen in Baden-Württemberg gehen weiter zurück. Spitzenreiter in Sachen Inzidenzwert bei den Städten und Landkreisen ist Baden-Baden.

Stuttgart - Baden-Baden steht mit einer Corona-Inzidenz von 19,9 in Baden-Württemberg am besten da. Keine andere Stadt und kein Landkreis unterschritten am Freitag die 20er-Marke, wie aus einem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes vom Abend hervorging. Der Wert zeigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Die rote Laterne trägt Heilbronn mit einem Wert von 169,8. Im landesweiten Durchschnitt liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 74,4.

Die Zahl der an oder mit Corona im Südwesten verstorbenen Männern und Frauen überschritt am Freitag (Stand: 16 Uhr) die Marke von 7000. 57 neue Todesfälle ließen die Zahl auf 7004 anstiegen. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 1344, so dass die Gesamtzahl der Infektionen auf 291.745 wuchs.

