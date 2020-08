1 Kroatien – hier der Flughafen von Split – ist mittlerweile die Hauptquelle für registrierte Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Miroslav Lelas

Aktuell tragen 3000 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich das Coronavirus in sich. Doch nur der kleinere Teil hat sich im Inland angesteckt.

Stuttgart - Aktuell tragen tragen 3000 Menschen in Baden-Württemberg das Coronavirus in sich. Die Zahl errechnet sich aus den amtlich registrierten Covid-19-Fällen abzüglich der Genesenen und Verstorbenen. Das ist der höchste Wert seit Mitte Mai – eine Folge der seit Mitte August deutlich gestiegenen Zahl bestätigter Neuinfektionen. Die Zahl tatsächlich Infizierter liegt darüber, weil viele Infektionen nicht erkannt werden, zumeist weil sie ohne Symptome verlaufen.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der bestätigten Infektionen sowie der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 für die zurückliegenden vier Wochen:

Wer ist da eigentlich infiziert? Antworten gibt der aktuelle Lagebericht des Landesgesundheitsamts. Demnach haben sich in den zurückliegenden zwei Wochen mittlerweile fast 60 Prozent aller registrierten Infizierten im Ausland angesteckt. Vor einer Woche hatte der Wert noch rund 50 Prozent betragen.

Kroatien als Corona-Hotspot

Erstmals tragen also überwiegend Reisende das Virus nach Baden-Württemberg. Die wichtigste Quelle der Infektionen ist Kroatien, von wo in den zurückliegenden zwei Wochen 470 Infizierte eingereist sind. Aus dem Kosovo wurden 387 Infizierte gezählt, danach folgen mit großem Abstand Bosnien und Bosnien und Herzegowina (86), die Türkei (71) und Rumänien (63 Fälle).

Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung ist die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen mit großem Abstand am stärksten von Covid-19 betroffen. Zusammen mit der hohen Zahl an infizierten Reiserückkehrern deutet dies darauf hin, dass derzeit vor allem jüngere Urlauber das Virus ins Land tragen. Das würde auch die weiterhin sehr geringe Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 erklären. Die Erkrankung verläuft vor allem bei älteren Patienten oftmals schwer. Allerdings haben sich zuletzt kaum Ältere angesteckt.

Die folgende Tabelle zeigt für die Stadt- und Landkreise die Entwicklung der vergangenen 14 Tage:

