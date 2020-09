Coronavirus in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen am Samstag um 251 im Vergleich zum Vortag erhöht. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Stuttgart - Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat sich in Baden-Württemberg am Samstag um 251 im Vergleich zum Vortag erhöht. Insgesamt haben sich damit 48 709 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, wie das Landesgesundheitsamt am Samstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 2 auf 1879. 42 683 Menschen gelten als genesen - 200 mehr als am Vortag. Alle Meldekreise lagen den Angaben zufolge unter dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.