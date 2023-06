1 Wer in die Schule gehen will, braucht nach den Ferien eine Gesundheitsbescheinigung. Am ersten Schultag nach den Herbstferien hatten nicht alle Schüler ihr Dokument dabei. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Fehlende Gesundheitserklärungen fordern Lehrer und Verwaltung heraus. Die Stuttgarter Schulen haben am Tag eins ihren pädagogischen Handlungsspielraum genutzt.









Stuttgart - Beim Anblick der Blätter schwenkenden Mitschüler fährt es am Montagmorgen so manchem in die Magengrube: Sapperlot, die Gesundheitserklärung liegt zu Hause! In Zeiten von Corona ist sie der Schlüssel zur Bildung.