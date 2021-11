1 Im Landkreis Biberach ist die Sieben-Tage-Inzidenz extrem hoch. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach steig auf über 440. Damit liegt der Kreis in Baden-Württemberg an der Spitze. Die Kommune setzt auf das Impfen.















Link kopiert

Biberach - Der Landkreis Biberach weist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 444,5 das landesweit höchste Corona-Infektionsgeschehen auf. Dies geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts von Sonntag hervor. Damit liegt der Kreis Biberach mit Abstand an der Spitze. Eine ähnlich hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche wies zuletzt der Kreis Rottweil auf mit 399,5.

Impfzentrum geht an den Start

Um der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken, setzt die Kommune auf das Impfen. Am Wochenende ging in der Stadthalle in Biberach ein vom Deutschen Roten Kreuz betriebenes Impfzentrum an den Start, wie eine Sprecherin der Stadt am Montag sagte. Dieses traf auf eine große Nachfrage. Es hätten sich Schlangen vor der Stadthalle gebildet, so die Sprecherin. In Zusammenarbeit mit einem mobilen Impfteam sollen dort nun an sechs Tagen in der Woche Corona-Impfungen angeboten werden.