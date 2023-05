1 Bei dem Autozulieferer Elring-Klinger läuft die Produktion noch nach Plan. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Unternehmen versuchen, Infektionen ihrer Mitarbeiter zu vermeiden. Die Lieferketten sind bei den großen Firmen weitgehend stabil.









Stuttgart - Die Unternehmen in Baden-Württemberg setzen wegen des Coronavirus immer stärker auf Heimarbeit – auch für Mitarbeiter, die nicht aus einem Risikogebiet kommen. So wollen die Firmen ihre Mitarbeiter vor einer Infektion schützen und verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Der Autozulieferer Elring-Klinger etwa hat für die Verwaltungsmitarbeiter aller Standorte feste Regeln dafür, wie viel Arbeit derzeit von zu Hause aus erledigt werden soll. Je Mitarbeiter peile das Unternehmen in diesen Bereichen zwei bis drei Homeoffice-Tage pro Woche an, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.