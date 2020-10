1 Die Zahl positiver Corona-Testergebnisse ist angestiegen – jetzt handelt das Landratsamt. Foto: dpa/Marijan Murat

Im Rems-Murr-Kreis wurde am Freitag die Pandemiestufe 3 erreicht. Dies bedeutet Einschränkungen für private Feiern und öffentliche Events. Der Landrat Richard Sigel kritisiert das Vorgehen des Landes Baden-Württemberg.

Rems-Murr-Kreis - Eine Pressekonferenz des Landratsamts Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) am Wochenende ist äußerst selten. Doch an diesem Samstag war es soweit: Bei einem kurzfristig anberaumten Treffen verkündete der Landrat Richard Sigel, dass im Landkreis am Freitag die Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten worden sei. Die Corona-Ampel steht daher nun auf Rot. Ab Sonntag – und nicht erst von Montag an, wie bisher vermutet – gelten im Rems-Murr-Kreis daher folgende, strengere Einschränkungen:

Private Feiern und Treffen sind auf maximal zehn Teilnehmer beschränkt – dies gilt für geschlossene wie für öffentliche Räume. Eine Ausnahme bilden Zusammenkünfte von Personen aus nur zwei Haushalten: Bei diesen darf diese Zahl überschritten werden. Auch Spielplätze bleiben laut Sigel geöffnet.

Öffentliche Veranstaltungen werden auf maximal 100 Teilnehmer beschränkt

Mundschutzpflicht gilt im öffentlichen Raum immer dann, wenn das Einhalten von anderthalb Metern Abstand nicht möglich ist. Städte und Gemeinden können auch Zonen ausweisen, in denen Mundschutz getragen werden muss – beispielsweise Marktplätze.

Sperrstunde um 23 Uhr gilt für Gastronomen. Laut einer Sprecherin des Landratsamts gilt diese Regelungen ab Sonntag, 5 Uhr morgens. Die Sperrstunde schließt ein „generelles Außenabgabeverbot von Alkohol“ mit ein. Damit soll laut einer Sprecherin des Landratsamtes verhindert werden, dass sich Kneipengänger zur Sperrstunde ein Getränk auf die Hand mitgeben lassen und sich Zusammenkünfte lediglich nach draußen verlagern.

Kritik vom Landrat an der Landesregierung

Der Rems-Murr-Landrat Richard Sigel kritisierte in diesem Zusammenhang die baden-württembergische Landesregierung deutlich. Diese habe bisher signalisiert, die Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwoch von Montag an umsetzen zu wollen. Am Freitagabend sei jedoch ein Schreiben des Sozialministeriums eingetroffen, das es den einzelnen Landkreisen überlassen habe, die beschlossenen Regeln durchzusetzen.

„Hätten wir dazu vorher eine klare Ansage bekommen, hätten die Menschen sich darauf vorbereiten können. Wir hätten all das bereits am Donnerstag oder Freitag auf den Weg gebracht“, so Sigel. Er wisse beispielsweise, dass am Sonntag im Kreis viele Konfirmationen stattfinden sollen – „jetzt müssen die Bürgerinnen und Bürger am Tag vorher entscheiden, wer kommen darf und wer nicht.“ Er sei sich sicher, dass dies „eine gewisse Verärgerung“ nach sich ziehen werde, und habe Verständnis dafür.

Immer wieder wird kritisiert, dass sich die offiziellen Corona-Warnstufen an der Zahl positiv getesteter Menschen im Verhältnis zur Einwohnerzahl orientieren. Dazu sagt Peter Zaar, Erster Landesbeamter im Landratsamt Waiblingen: „Die Testkapazitäten im Landkreis wurden zwar im Frühjahr hochgefahren, sind seit dem Sommer aber relativ konstant geblieben.“ Während aber im Sommer deutlich weniger neue Fälle verzeichnet worden seien, steige die Kurve jetzt wieder an.

Sigel rechnet damit, dass die Zahl der Corona-Tests nun deutlich ansteigen wird. Er hat ein einem Schreiben an die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann gefordert, die Kapazitäten des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes in Fellbach (CVUA) für Corona-Tests zur Verfügung zu stellen. Besonders wichtig sei es, Personen mit Corona-Symptomen zu testen. „Aus Sicht unserer Ärzteschaft werden mit der Teststrategie des Landes, breit zu testen und nicht nur anlassbezogen, Labor- und ärztliche Kapazitäten blockiert“, so Sigel in dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt.

