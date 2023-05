1 Immerhin: Für Arbeit und Einkauf dürfen Bürger grundsätzlich aus dem Haus. Foto: dpa/Christoph Soeder

An Rems und Murr könnte die Zahl der Neuinfektionen bald die 200 zu überschreiten. Damit droht die erste Hotspot-Verfügung in der Region. Doch was bedeutet dies für Handel, Schulen und Sport? Wir klären wichtige Fragen.









Rems-Murr-Kreis - Von „tiefgreifenden Einschnitten“ sprach der Rems-Murr-Landrat Richard Sigel, als er am Montag die in den nächsten Tagen drohende Verschärfung der Corona-Regeln ankündigte. Neben einer nächtlichen Ausgangssperre könnte es voraussichtlich von Freitag an ein verschärftes Versammlungsverbot und weitere Einschränkungen für Handel und Dienstleistungen geben.