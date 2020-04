3 Bilder dieser Art werden 2020 nicht entstehen. Der Vaihinger Maientag wurde wegen des Virus abgesagt. Foto: Stadt Vaihingen/Enz

Eine Bönnigheimer Firma prüft jetzt Masken. Der Vaihinger Maientag fällt aus. Die lokale Kultur lebt aber trotzdem weiter.

Kreis Ludwigsburg - Jeden Abend gegen 19 Uhr veröffentlicht das Ludwigsburger Landratsamt die aktuellen Corona-Zahlen auf der Plattform Facebook. Am Ostermontag waren es 1317 Infizierte, 31 Tote und 247 Genesene im Landkreis. Zum Vergleich: Am Sonntag waren es noch 1307 laborbestätigte Covid-19-Fälle und 30 mit Covid-19 infizierte Tote. Die Zahl der Genesenen wird erst nach den Feiertagen aktualisiert.

Wenngleich die Zahl der Infizierten weiter steigt – die Zahl der Genesenen verbreitet etwas Hoffnung, genauso die Aktivitäten von Firmen und Kulturinstitutionen im Kreis Ludwigsburg.

Hohensteiner testen Masken

Die Bönnigheimer Firma Hohenstein Laboratories prüft, zertifiziert und erforscht Textilien. Nun bringt sie ihre in mehr als 70 Jahren gesammelte Expertise ein, indem sie Mundschutzmasken prüft, die das Unternehmen Trigema in der Corona-Krise zu produzieren begonnen hat. Nach Auskunft der Pressesprecherin Alina Bartels testet das Unternehmen die sogenannten Mund-Nasen-Schutz-Masken (MNS) nach der europäischen Norm EN 14683 auf Atmungsaktivität, bakterielle Filterleistung, mikrobiologische Reinheit des Produkts und Hautverträglichkeit. Die Masken filtern zwar keine Partikel und schirmen Maskenträger damit nicht zuverlässig von Infektionserregern ab, können aber die Menschen in deren Umfeld schützen. Mehr als 20 Hersteller lassen derzeit Masken im Bönnigheimer Ortsteil Hohenstein checken. Es gibt Anfragen aus Europa, den USA und Asien; die meisten stammen Bartels zufolge aus Deutschland.

Vaihinger Maientag abgesagt

In die Reihe der Veranstaltungen, die angesichts der Corona-Krise abgesagt werden mussten, fügen sich nun auch der Horrheimer Pfingstmarkt am 1. Juni, ein traditioneller Krämermarkt, und der Maientag in Vaihingen an der Enz ein. Die Stadtverwaltung hat das Fest, das vom 29. Mai bis 2. Juni hätte stattfinden sollen, nach eigenen Angaben schweren Herzens abgesagt. Der Vaihinger Maientag geht zurück auf ein Schulfest, das möglicherweise bereits seit 1400 gefeiert wurde und sich im Lauf der Jahre zu einem Fest für alle Bürger und Besucher entwickelt hat. Zuletzt war der Maientag während des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre lang ausgefallen.

Hausgemachtes im Netz

Auf Unterhaltung aus dem Landkreis muss dennoch niemand verzichten. So überträgt der Ludwigsburger Kulturkeller Luke an diesem Dienstag ein Konzert des Sängers Ruben Fritz im Internet. Von 20.30 Uhr an kann man „Pop-Perlen mit deutschen Texten, die keine Angst vor Gefühlen haben und Hoffnung machen“, per Livestream lauschen und dadurch die Luke und einige Künstler unterstützen, wie der Verein mitteilt. Der Link zum Stream ist unter www.die-luke.info zu finden.

Das Scala Ludwigsburg eröffnet mit einem Angebot namens Scala-TV die Möglichkeit, über offene Videokonferenzen mit dem Programm „Zoom“ fernzusehen – interaktiv und mit Inhalten aus Ludwigsburg. Hierfür hat das Team die Bühne zu einem Fernsehstudio umgebaut – in dem bis zu maximal drei Personen unter Einhaltung der geltenden Verordnungen gleichzeitig vor der Kamera auftreten können. Ein erster Test fand am Karfreitag mit einer Tele-Podiumsdiskussion statt. Formate wie Ethik im Dialog, Interviews und Livemitschnitte von Künstlern sollen folgen. Wann und wie, will das Scala auf seiner Website und via Social Media kommunizieren.

Das Blühende Barock wiederum versucht, den Gastronomen zu helfen, die selbst gemachte Produkte wie Tomatensoße, Kürbis-Orangen-Marmelade oder Bärlauchpesto ursprünglich Besuchern im Blüba anbieten wollten. Ihre Produkte gibt es nun in einem Online-Shop unter www.pumpkin24.de zu kaufen.

