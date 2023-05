1 In Künzelsau, Verwaltungssitz des Kreises, gibt es derzeit vier aktive Fälle. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Landkreis Hohenlohe meldet seit Tagen die niedrigsten Inzidenzwerte in Baden-Württemberg. Landrat Neth sagt: „Die Leute atmen auf.“ Aber man bleibe vorsichtig, schließlich sei man „ein gebranntes Kind“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Künzelsau - Fast ein Dutzend Landkreise in Deutschland hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz bereits die Null erreicht. Das heißt, seit sieben Tagen fand dort bezogen auf 100 000 Einwohner keine einzige Neuinfektion statt. Der Hohenlohekreis marschiert auf diesen idealen Wert zu. Am Montagvormittag sei auch keine Neuinfektion gemeldet worden, sagt Landrat Matthias Neth (CDU). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 2,7 – ein Bestwert in Baden-Württemberg.