1 Der Test bringt die Gewissheit. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Kreis Esslingen hat sich am Donnerstag mehr als verdoppelt. Sechs der neu gemeldeten Fälle stehen in Zusammenhang mit dem ersten Fall aus dem Kreis.

Esslingen - Die Zahl der Corona-Erkrankungen im Kreis Esslingen hat sich mehr als verdoppelt. Wie das Sozialministerium mitteilt, haben sich am Donnerstag acht weitere Verdachtsfälle bestätigt. Unter ihnen befindet sich auch ein Student der Hochschule Esslingen. Bisher waren fünf Personen erkrankt.

Sechs der neu gemeldeten Fälle stehen in Zusammenhang mit dem ersten gemeldeten Fall aus dem Kreis. Zwei 50-jährige, zwei 19-jährige und eine 18-jährige Frau sowie ein 19-jähriger Mann waren Mitglieder einer Reisegruppe in der Region Wolkenstein/Gröden. Unabhängig von dieser Reisegruppe erkrankte außerdem eine 20-jährige Frau, die sich ebenfalls in Südtirol in der offensichtlich stark betroffenen Region Wolkenstein/Gröden aufgehalten hatte. Beim fünften neuen Fall aus dem Landkreis Esslingen handelt es sich um einen Mann, Jahrgang 1957, der von einer Reise aus Livigno in der Lombardei zurückgekehrt ist.

Derweil können an diesem Freitag jene 15 Chinaheimkehrer, die nach ihrer Rückkehr in einem Kirchheimer Hotel 14 Tage lang in Quarantäne leben mussten, die Unterkunft wieder verlassen. Bei keinem von ihnen ist das Corona-Virus aufgetreten.