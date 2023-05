1 Der Stuttgarter Flughafen will eine Grundversorgung sicherstellen. Der Stuttgarter Flughafen will eine Grundversorgung sicherstellen. Foto: dpa/Marijan Murat

Es gibt drastisch weniger Abflüge am Stuttgarter Airport. Manche Airlines wollen jedoch Flüge aufstocken, um Urlauber schneller zurückzuholen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor dem Coronavirus erreichen einen neuen Grad der Schärfe. Am Montag gab es sogar Hinweise, die Landesregierung könnte binnen weniger Tage den Personenflugverkehr an den Airports des Landes einstellen, um die Verbreitung des Virus zu unterbinden. Der Flughafen Stuttgart ist der sechstgrößte in Deutschland, in dieser Jahreszeit starten oder landen hier normalerweise 25 000 bis 30 000 Reisende pro Tag. Die Einstellung wurde dann aber doch nicht verkündet. Zumindest noch nicht.