5 Melanie Grabs wertet im Labor des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart Coronatests aus. Das ist zusätzliche Arbeit, denn Tests für andere Erkrankungen müssen wie bisher weiterlaufen. Für Grabs und ihre Kollegen bedeutet das: Überstunden und häufiger Arbeit am Wochenende. Foto: privat

Ärzten, Supermarktmitarbeitern, und Rettungskräften gebührt in der Corona-Krise großer Dank. Doch es gibt auch Menschen, die weniger sichtbar Gutes tun: in Laboren, im Internet und anderswo.









Stuttgart - Viele Menschen leisten in den vergangenen Tagen und Wochen Großes, um das Land trotz der Coronapandemie am Laufen zu halten. An manchen Stellen passiert das weniger sichtbar als an anderen. Wir stellen einige eher unbekannte Helden der Krisen vor. Fünf Menschen berichten, vor welchen Herausforderungen sie derzeit stehen und wie sich ihr Job durch die Coronakrise verändert hat.