Nationaler Notfall: Das amerikanische Gesundheitssystem droht zu kollabieren.

Die Corona-Krise hat sich in den USA nach Süden und Westen verlagert und ist dabei außer Kontrolle geraten. Immer neue, traurige Infektionsrekorde werden vermeldet.









Charleston - Christopher McLain fällt jeden Morgen auf die Knie. Der Chefarzt des Krankenhausnetzwerks „Roper St. Francis“ in Charleston fleht dann Hilfe gegen das tödliche Virus aus dem Himmel herbei. Denn er weiß, dass er hier unten auf der Erde im US-Bundesstaat South Carolina nicht viel Unterstützung von der Regierung zu erwarten hat. Im Kontrast zu den vollmundigen Behauptungen des Präsidenten Donald Trump fehlt es an vielem: N-95-Masken, Schutzausrüstung, Tests und das bedingt wirksame Medikament Remdesivir. Vor allem mangelt es an Abstimmung und Vorbildern. Der republikanische Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, rät zwar Maske zu tragen, tut es aber selbst so selten wie Donald Trump.