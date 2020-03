1 Das Klinikum Stuttgart ist auf Patienten mit Symptomen dieser Erkrankung vorbereitet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Landeshauptstadt ist ein weiterer bestätigter Fall der Infektionskrankheit hinzugekommen. Nun sind eine Frau und drei Männer erkrankt. Zwei von ihnen waren beim Skifahren in Südtirol.

Stuttgart - Das Coronavirus hat sich auch in Stuttgart weiter ausgebreitet. Nun seien hier offiziell vier Infektionsfälle registriert, meldete die Stadtverwaltung am Freitagabend mit Verweis auf das Landessozialministerium. Dieser Stand beziehe sich auf 18 Uhr.

Bei den Erkrankten handelt es sich um eine Frau und drei Männer. Die 54-jährige Frau, das war schon am Freitag bekannt, hatte im Rahmen eines beruflich veranlassten Treffens in Barcelona Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall gehabt. Ein 40-jähriger Mann hatte sich in der italienischen Provinz Lombardei aufgehalten. Zwei Erkrankte aus Stuttgart seien zum Skifahren in Südtirol gewesen: ein 43-Jähriger und ein 51-Jähriger. Laut Stadtverwaltung besteht nach bisherigen Erkenntnissen keine Verbindung zwischen diesen Fällen. Die jeweiligen Kontaktpersonen hätten schnell ermittelt und die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen getroffen werden können. An den Schulen in Stuttgart wurde bis Freitagabend kein Fall bekannt.

Der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, Stefan Ehehalt, versicherte, man setze nach wie vor alles daran, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen und die Dynamik einzugrenzen. Mit Hochdruck arbeite man sehr sorgsam jede Infektionsmeldung ab.