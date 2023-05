1 Im Rems-Murr-Kreis ist die Zahl der identifizierten Neuinfizierten an der kritischen Grenze. Foto: Gottfried Stoppel

Der Rems-Murr-Kreis ist an der Grenze zum Hotspot angelangt. Voraussichtlich von Freitag an werden deshalb weitreichende Einschränkungen in Kraft treten.









Waiblingen - Bei den Corona-Infektionen steht der Rems-Murr-Kreis vor einer Woche der Wahrheit: Zu erwarten ist, dass die Zahl der Viruserkrankungen in den nächsten Tagen die Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Ein-wohner überschreiten wird. Mit dem Erreichen dieser Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen wäre der Landkreis ein Hotspot, in dem verschärfte Regeln für den Infektionsschutz gelten würden.