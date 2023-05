1 Die Fieberambulanz am Klinikum der Stadt: So etwas soll es von Oktober an auch wieder im Neckarpark in Bad Cannstatt geben Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Seit Mitte August sind die Infektionszahlen in Stuttgart wieder deutlich erhöht. Die Verantwortlichen der Stadt sind aber entschlossen, Schulen und Kitas offen zu halten. Und auch die Wirtschaft soll am Laufen gehalten werden.









Stuttgart - Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 ist in Stuttgart seit Mitte August vor allem durch Reiserückkehrer deutlich gestiegen. Die Behörden sind in „erhöhter Reaktionsbereitschaft“, sagte Stefan Ehehalt, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, am Donnerstag. Die Stadt könne keine Entwarnung geben, erklärte OB Fritz Kuhn (Grüne). So lange es bei der aktuellen Stabilisierung auf relativ hohem Niveau bleibe, stehen zwar keine zusätzlichen Notmaßnahmen zur Debatte. Notfalls will die Stadtverwaltung gezielt adäquate Schritte einleiten, dabei jedoch eine Totalschließung von Schulen und Kitas und einen generellen Lockdown für die Wirtschaft vermeiden.