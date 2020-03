1 Das Coronavirus hat auch den VfB Stuttgart erreicht. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Das gestrige Spitzenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld fand ohne vier VfB-Mitarbeiter statt. Sie sind in präventiver Quarantäne nach Aufenthalten in Risikogebieten.

Stuttgart - Das Coronavirus hat auch den VfB Stuttgart erreicht. Beim Zweitliga-Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld am Montag fehlten vier Mitarbeiter – darunter auch ein Mitglied der Geschäftsleitung. Sie hielten sich in den vergangenen Wochen in einer Region auf, die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wird. Die Vereinsmitarbeiter befinden sich in der sogenannten präventiven Quarantäne, müssen also für 14 Tage zu Hause bleiben.

Lesen Sie hier: Coronavirus schreckt VfB-Fans nicht ab

Der Club setzt damit die Empfehlungen des städtischen Gesundheitsamts um. Auch wenn sich in diesem Zeitraum keine Erkrankungsanzeichen einstellen, wird ein Test auf eine mögliche Corona-Infektion empfohlen. Sollten weiterhin keine Erkältungssymptome auftreten, werden die ersten Mitarbeiter gegen Ende der Woche in der Geschäftsstelle zurückerwartet.