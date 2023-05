9 Die „Diamond Princess“ in der Bucht von San Francisco Foto: dpa/Scott Strazzante

Die USA warnen ihre Bürger vor Reisen auf Kreuzfahrtschiffen. Auch andere Ländern könnten nachziehen – und die boomende Branche dadurch in eine tiefe Krise stürzen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fort Lauderale - Kreuzfahrtschiffe sind schwimmende Hotels, in denen man auf bequeme Weise die Welt entdecken kann. Sie haben jedoch den Nachteil, dass es an Bord mitunter eng zugehen kann: Besatzung und Passagiere zusammengerechnet, halten sich Tausende Menschen auf kleinem Raum auf. Dieser Platzmangel wird der Kreuzfahrt in Zeiten des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus zum Verhängnis.