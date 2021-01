VfB Stuttgart beim FC Augsburg Pressestimmen: „Kempfs Pass ist schöner als alle Tore“

Der VfB sorgt in Fußball-Deutschland weiter für positive Schlagzeilen. Der 4:1-Erfolg in Augsburg bugsiert die Schwaben in der Auswärtstabelle auf Platz eins. Das sagt die nationale Presse dazu.