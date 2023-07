1 In der Achtalschule in Baienfurt (Landkreis Ravensburg) sitzen die Schüler der Abschlussklasse weit auseinander. Um in die Gemeinschaftsschule zu kommen, müssen sie durch eine Hygieneschleuse in einem Container. Foto: dpa/Felix Kästle

Stuttgart - Nach siebenwöchiger Schließung sind am Montag die ersten Schüler wieder in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt. Dabei handelt es sich um Schülerinnen und Schüler, die in diesem oder im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Merlin Heusinger (22) ist einer von ihnen. Er besucht die zweijährige Akademie für Betriebsmanagement und wird am Ende sowohl Malermeister als auch Betriebsmanager sein. „Der Online-Austausch war ja ganz schön, aber die sozialen Kontakte haben mir sehr gefehlt, auch der direkte Austausch“, sagt er. Für seine Klassenkameradin Pia Meemann (22) war der erste Schultag „ungewohnt“, bei den geltenden Abstandsregeln bekomme der Unterricht „die Atmosphäre einer Klausur, das Zwischenmenschliche geht verloren“, sagt sie.