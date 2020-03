1 Wieder zurück in Stuttgart: Reisende verlassen ein Flugzeug der Turkish Airlines. Die Fluggesellschaft setzte eigens eine größere Maschine ein wegen der Notlage von Urlaubern. Foto: Flughafen Stuttgart/Bianca Renz

Sieben Rückholflüge sollen binnen eines Tages Urlauber nach Stuttgart zurückbringen. Viele Menschen atmen auf. Die Angehörigen sollen zur Begrüßung aber nicht an den Flughafen kommen, appelliert die Airportbetreiberin.

Stuttgart - Schnellstens heim ins eigene Land: Im Zeichen der verschärften Coronavirus-Krise ist am Flughafen Stuttgart die Rückholaktion für Urlauber ins Rollen gekommen – während der reguläre Linienflugbetrieb am Mittwoch wie schon am Dienstag weiter zurückgegangen ist.

An diesem Mittwoch dürften mindestens sieben Rückholflüge in Echterdingen ankommen, sagte Flughafensprecher Johannes Schumm. Für Donnerstag seien noch keine derartigen Flüge angemeldet, wahrscheinlich würden aber noch welche kurzfristig koordiniert werden. Die Urlauber kommen am Mittwoch von der spanischen Insel Mallorca, von Fuerteventura und aus ägyptischen Urlaubsorten zurück, dort vor allem von Hurghada, wo sich nach Auskunft des deutschen Außenministers Heiko Maas von Dienstagabend noch Zehntausende von Deutschen aufgehalten und auf den Rücktransport gewartet haben sollen.

Wahrscheinlich weitere Rückholflüge an anderen Tagen

Die Rückholaktionen für deutsche Urlauber laufen unter der Regie des Auswärtigen Amtes. Vor allem die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings sollten Maschinen zur Verfügung stellen. Zuvor haben Fluggesellschaften aber auch schon auf die Krisensituation und die Notlage von Urlaubern reagiert und dafür gesorgt, dass Reisende beschleunigt und mit mehr Platz im Flugzeug zurückgeführt werden. Turkish Airlines zum Beispiel setzte dafür größere Flugzeuge als gewöhnlich ein: Am Dienstagabend landete in Echterdingen ein Airbus 330, der üblicherweise auf anderen Strecken zum Einsatz kommt. Er kam aus Istanbul. An Bord: Rückkehrer aus der Türkei und Umsteiger in Istanbul, die aus allen Teilen der Welt dorthin geflogen waren.

Um den Gesundheitsschutz zu verbessern, setzt die Flughafenbetreiberin nun mehr Vorfeldbusse pro angekommenem Flugzeug für den Transport der Passagiere von der Maschine zum Terminalgebäude ein. Damit wolle man sicherstellen, dass die Menschen in den Bussen größeren Abstand zu den Mitreisenden halten können als in normalen Zeiten, sagte Flughafensprecher Schumm.

Angehörige sollen nicht zur Begrüßung und zum Abholen kommen

Mit Durchsagen werden die Ankömmlinge am Flughafen darauf eingestimmt, wie sie weiter verfahren sollen: Wer aus einem Risikogebiet für die Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus kommt, soll sich unverzüglich in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne bei sich daheim begeben. Wie man mit Reisenden umgehen will, die bei sich bereits Symptome der Erkrankung bemerkten, konnte das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart am Mittwoch bis zum Spätnachmittag noch nicht erhellen. Die Pressestelle bemühte sich um Klärung beim Landesgesundheitsamt, das im RP angesiedelt ist.

Die Flughafengesellschaft wiederum rief am Mittwoch alle Angehörigen von Urlaubsrückkehrern auf, nicht zur Begrüßung und zur Abholung ihrer Verwandten und Freunde an den Flughafen zu kommen, um die Verbreitung des Coronavirus nicht zu begünstigen. Reisende sollen unter Einhaltung der Schutzempfehlungen „möglichst ohne Kontakte“ mit den verfügbaren Verkehrsmitteln direkt nach Hause fahren. Unterdessen ist allerdings der Verkehr am Fernbusbahnhof auf dem Flughafengelände eingestellt worden, teilte die Flughafengesellschaft auf dem Twitter-Kanal mit.