Coronaverstöße in Stuttgart

1 Die Polizei stößt nach anonymen Hinweisen auf illegale Partys in Privatwohnungen. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Alles wieder locker? Die nächtliche Ausgangssperre ist aufgehoben, der Corona-Inzidenzwert in der Stadt sinkt – und schon sind manche wieder in leichtfertiger Partystimmung.









Stuttgart - Drei Streifenwagenbesatzungen der Polizei haben am Samstagnachmittag eine illegale Party in einem Wohnhaus im Stuttgarter Westen beendet. „Wir hatten zuvor einen anonymen Hinweis bekommen“, sagt ein Polizeisprecher. Tatsächlich entdeckten die Beamten in der verdächtigen Wohnung zwölf Personen im Alter zwischen 24 und 41 Jahren. Ein klarer Verstoß gegen die Corona-Verordnung, wonach ein Haushalt nur mit einer weiteren Person zusammenkommen darf.